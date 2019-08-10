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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Düzce’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Düzce’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Kaza yerinin görüntüsü,

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Bild Avcılık 

-Yaralının amublansa konulması,
-Yakınlarının sinir kirizi geçirmesi,
-Olay yeri görüntüsü, detay.

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce Yığılca karayolunda meydana gelen ve iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı. 23 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza Düzce Yığılca Karayolu Aksu mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Recep Akıncı idaresindeki 41 KP 767 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belli olmayan 06 GD 6266 plakalı otomobil Yığılca karayolu Aksu köyü mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazaya karışan otomobillerden biri yol kenarında bulunan şarampole düştü. Kazada 41 KP 767 plakalı otomobilde bulunan 23 Yaşındaki Recep Akıncı Hayatını kaybederken araç içinde bulunan sürücü Recep Akıncı, Ferdi İnci, Fevzi İnci ile diğer otomobilde bulunan sürücü ve ismi henüz belli olmayan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara olay yarında yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazada araç içinde sıkışan 1 kişi ise Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.
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