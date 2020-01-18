-Izgaraların görüntüsü,

-Bekleyenlerin görüntüsü,

-Dernek Başkanı Mustafa Bilgin'in konuşması,

-Hamsi sırasında bekleyenler ile röp,

-Kan verelerler ile röp,

-Kan verenlerin görüntüsü,

-Horon oynayanların görüntüsü, detay.



( DÜZCE ) Düzce’de "Hamsiler tavaya kanlar Kızılay’a"-Düzceliler önce hamsiyi yediler, ardından kan verdiler sonra horon oynadılar DÜZCE



- Düzce'de bu yıl ilk kez düzenlenen "Hamsiler Tavaya, Kanlar Türk Kızılay’ına" sloganıyla düzenlenen "1. Hamsi Festivali" renkli görüntülerle başladı.

5 ton hamsinin dağıtıldığı etkinlikte hamsiyi yiyenler ardından kan verdi sonra horon oynadılar. Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen Düzce Belediyesinin katkı verdiği Anıtpark Meydanı'ndaki Hamsi Festivali yoğun ilgi görüyor. İki gün sürecek olan festivalde tonlarda hamsi vatandaşlara ikram ediliyor. Vatandaşlar ekmek arası hamsiyi alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdular. Vatandaşlar beklemekten yorulmazken Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bilgin iki günde 5 ton hamsi dağıttıklarını belirtere, “Bir sloganumuz da var hamsiler tavaya, kanlar Kızılay’a diyoruz. Yoğunda bir ilgi var İnşallah tüm zamanların en iyisini yapacağız. Hamsi maalesef çok oynak bir balık, bunu da insanlar yediği zaman hamsiye benziyor kan damarda durmuyor, kanlar Kızılay’a geliyor. Vatandaşlarımız önce hamsiyi yiyecek, sonra kanını verecek, sonra horonu tepecek” dedi.

Hamsi almak için uzun süre kuyrukta bekleyen vatandalar ise hamsi almak için yarım saattir beklediklerini gerekirse 1 saat bile beklemeye razı olduklarını söylediler. Festival alanını eşi Onur Özlü ile birlikte gezen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise İHA mikrofonuna bu tür etkinliklerin yapılacağını belirterek “Düzce 1860’lardan sonra büyüyen bir şehir. Burada çok Farklı bölgelerden gelen insanlar var. Onların geldikleri bölgeye karşı bir aidiyet duyguları var. Bugünde Trabzon kökenli hemşehrilerimizin bir etkinliği var. Çok güzel organize olmuşlar, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Ve bu tür etkinlikler devam edecek” diye konuştu.

Hamsiyi yiyip kan veren vatandaşlar ise “Hamsiyi yedik kan veriyoruz. Şimdi horon oynayacağız. Hamsiyi yiyince insanın kanı kaynıyor kanıda verdik şimdi tekrar kaynatacağız” dediler. Hamsiyi yiyen vatandaşlar daha sonra meydanda Karadeniz müziği eşliğinde horon oynadılar. Festival kapsamında ayrıca Anıtpark Meydanı’na kurulan stantlarda Trabzon yöresine ait yiyecek, giyecek ve içecekler de satışa sunuldu.



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