Düzce’de fırtına ve yağmur etkili oldu, ağaçlar devrildi

-Trafik görüntüsü,

-Şimşek çakmasının görüntüsü,

-Yola devrilen ağacın kesilerek kaldırılmasının görüntüsü,

-İtfaiye aracının görüntüsü, detay



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce’de bir anda bastıran şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle şişekler çaktı ağaçlar devrildi, bir çok cadde ve sokak sular altında kaldı. Düzce’de yağışlar etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağış le birlikte fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Düzce Yığılca Yolu Çakırlar mevkiinde yola ağaç devrildi. Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri motorlu testere ile ağacı keserek yolu trafiğe açarken zaman zaman şimşekler çaktı. Yağış nedeniyle trafikte araçlar ilerlemekte zorlanırken, bir çok cadde ve sokak sular altında kaldı. Yaklaşık 1 saat süren yağmur sonrasında hayat normale döndü.

