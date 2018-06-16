Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Düzce’de fırtına ve yağmur etkili oldu, ağaçlar devrildi

Düzce’de fırtına ve yağmur etkili oldu, ağaçlar devrildi

Yağmur görüntüsü,

Şiddetli Yağış 

-Trafik görüntüsü,
-Şimşek çakmasının görüntüsü,
-Yola devrilen ağacın kesilerek kaldırılmasının görüntüsü,
-İtfaiye aracının görüntüsü, detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de bir anda bastıran şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle şişekler çaktı ağaçlar devrildi, bir çok cadde ve sokak sular altında kaldı. Düzce’de yağışlar etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağış le birlikte fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Düzce Yığılca Yolu Çakırlar mevkiinde yola ağaç devrildi. Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri motorlu testere ile ağacı keserek yolu trafiğe açarken zaman zaman şimşekler çaktı. Yağış nedeniyle trafikte araçlar ilerlemekte zorlanırken, bir çok cadde ve sokak sular altında kaldı. Yaklaşık 1 saat süren yağmur sonrasında hayat normale döndü.
İlgili Foto Galeriler
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
CHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine TepkiCHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine Tepki
Mehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes AldırmıyorMehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes Aldırmıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı