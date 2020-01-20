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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Düzce'de facia ucuz atlatıldı...Kontrolsüz dönen otomobile halk otobüsü böyle çarptı

Düzce'de facia ucuz atlatıldı...Kontrolsüz dönen otomobile halk otobüsü böyle çarptı

Kaza anı,

Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Otobüs Şoförü Otobüs Kamerası Kadın Sürücü 

-Otübüsün iç kamera görüntüsü, detay

( DÜZCE )- Çarpışmanın etkisiyle otobüsteki yolcular yerlere savruldu- Kaza anı otobüs kamerasına yansıdı DÜZCE

- Düzce Belediyesine ait seyir halindeki Halk Otobüsü, kontrolsüz dönen otomobile çarptı. Çarpışma anında otobüste bulunan yolcular yerlere savruldu. Çarpışma anı ve otobüsteki yolcuların yerlere savrulma anı otobüs içi kamerasına yansıdı. Kaza; Düzce merkezde bulunan Cedidiye mahallesi Celal Kasapoğlu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cedidiye mahallesi Celal Kasapoğlu caddesi üzerinde seyir halindeki Halk Otobüsünün solundan geçerek sağ tarafa dönmek isteyen kadın sürücü otomobilini otobüsün önüne kırınca halk otobüsü otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcular yerlere savrularak hafif şekilde yaralandılar. Otobüs yolcu koltuğunda oturan bir yaşlı amca ise çarpışmanın şiddetiyle koltuğundan fırlayarak karşısında bulunan koltuğa savruldu. Yaşlı amca uzun süre savrulduğu yerden kalkamazken otobüste bulunan diğer yolcular yaşlı amcanın yardımına koştu. Yaşlı amcayı savrulduğu yerden kaldıran yolcular yeniden koltuğuna oturttular. kaza anında yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Hatalı dönüş yaparak kazaya sebebiyet veren sürücü kazanın şokunu yaşarken otobüs şoförü ve araçta bulunan yolcular kural dışı dönüş yapmak isteyen araç sürücüsüne tepki gösterdi. Kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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