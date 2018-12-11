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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Düzce'de fabrika yangını - DÜZCE

Düzce'de fabrika yangını - DÜZCE

- İtfaiye ekiplerinin fabrikada çıkan yangına müdahale etmesi - Sağlık görevlilerinin yaralı işçilere ambulansta müdahale etmesi Düzce 'de fabrika yangını - Orman ürünleri fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Kaynaşlı ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında maddi hasar oluştu. Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Kaynaşlı ilçesi Çele Mahallesi D - 100 kara yolu yakınındaki orman ürünleri fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Düzce ve Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda söndürdü.Yangına müdahale etmek isteyen Ümit Şahin ve Kerim Bektaş isimli işçiler dumandan etkilenerek fenalaştı. İşçiler olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yangında, fabrikanın depo bölümü büyük oranda hasar gördü. İşçilerin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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