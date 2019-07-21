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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Düzce’de evlerini sel basan aile 3 gündür dışarıda yaşıyor

Düzce’de evlerini sel basan aile 3 gündür dışarıda yaşıyor

ÇOCUK VE ANNE İLE RÖPORTAJ

Bild Sel Felaketi Felaket Şili Irak 

-SEL BASAN EV
-EŞYALAR

( DÜZCE )- Sel basan evinden kurtulan 15 yaşındaki çocuk dehşet gecesini anlattı DÜZCE

- Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde evlerini sel basan aile, kurtarabildikleri eşyalarıyla birlikte 3 gündür evlerinin önündeki yeşil alanda yaşıyor. Düzce’de meydana gelen sel felaketi sonrasında Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan 4 kişilik Çalış ailesi, sel basan evlerinden güçlükle çıkarak kurtulabildiler. Selin devam ettiği süre boyunca evlerinin çevresinden ayrılmayan aile, yağışlarının durmasıyla birlikte evlerinden kurtarabildikleri eşyaları dışarı çıkardı. Balçıkla dolan evlerinin önüne çıkardıkları eşyalarla birlikte 3 gündür dışarıda yaşayan aile, ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından tekrar evlerine dönecekleri günü bekliyorlar. “Boğulma riskimiz vardı” Sel olduğu sırada evde olduklarını söyleyen Çalış ailesinin 15 yaşındaki çocukları Emirhan Çalış, “Evimiz bataklıkta. Bugün kepçelerle açtırabildik. Sel olduğunda evdeydik. Yağdığı akşamdan sabaha kadar dışarıdaydık. Evimizin etrafını korumaya çalışıyorduk. Bir anda yağmur bastırmaya başladı.
Kapılarımızdan sular geldi. Yattığımız yerde sırtlarımız su oldu. Bir anda kalktık. Evde bir de hamile ablam vardı. Pencereye kadar suydu. Aşağı atladığımızda su göğsümüze geliyordu. Boğulma riskimiz de vardı. Zorla kendimizi dışarı çıkardık ve komşuya sığındık. Evimizi de böyle bıraktık. 3 günden beri temizlemeye çalışıyoruz” dedi.
Anne Nilüfer Çalış ise, sel olduğu sırada dışarıda olduğunu ve evden çıkmaları için çocuklarına bağırdığını söyleyerek, “Yan taraftan gelirken evdekilere çıkın dışarı diye bağırdım. Yükseklere gidin sel geliyor dedim. Felaket geldi. Evleri, arabaları, insanları sel aldı gitti. Bizi de Allah korudu. Bize bir yardımcı lazım ama yardım eden yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devlet de yapabildiği kadarını yaptı ama evlerimizi kullanamıyoruz, eşyalarımızı kullanamıyoruz. Dışarıda kalıyoruz. Başka bir yerimiz olmadığı için mecbur dışarıda kalıyoruz” şeklinde konuştu.

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