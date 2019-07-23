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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Düzce’de dere yatağında bulunan anne ve kızının cesetleri çıkartıldı Haberi

Düzce’de dere yatağında bulunan anne ve kızının cesetleri çıkartıldı Haberi

Cesetlerin çıkartılması

Sağanak Yağış Cenaze Sel Felaketi Felaket Dere Yatağı 

-Cenazelerin araçlara taşınması
-Olay yerinden görüntüler
-Ekiplerden görüntüler
-Detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında selin vurduğu Esma köyünde kaybolan 39 yaşındaki Nilgün Kaplan ve 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan’ın bulunan cenazeleri yapılan incelemelerin ardından çıkartılarak morga kaldırıldı. Düzce’de, 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan 4’ü çocuk 7 kişi kayboldu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları sırasında 3 kişinin cansız bedenine yapılan çalışmalarda ulaşılırken, kayıp 4 kişinin bulunması için bu sabah erken saatlerde çalışmalar tekrar başladı.
Arama çalışmaları sırasında Uğurlu Köyü mevkiinde yapılan çalışmalar neticesinde Uğurlu Köprüsü altında, dere yatağında 1 çocuk ve yetişkin kadına ait olduğu belirlenen ceset birbirine sarılı halde bulundu. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemeler sürerken, bulunan cesetlerin cesetlerin 39 yaşındaki Nilgün Kaplan ve 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan’a ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve kızının cenazeleri dere yatağından ekipler tarafından çıkartıldı. Cenazeler gerekli işlemlerinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler kayıp olan 2 kişinin bulunması için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
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