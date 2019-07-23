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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Düzce’de dere yatağında 1 çocuk, 1 kadın cesedi bulundu İzle

Düzce’de dere yatağında 1 çocuk, 1 kadın cesedi bulundu İzle

olay yerinden görüntüler

( DÜZCE )- Birbirine sarılı halde bulunan cesetlerin çıkartılması için çalışmalar sürüyor DÜZCE

Kurtarma Botu Sağanak Yağış Sel Felaketi Kadın Cesedi Dere Yatağı 


- Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında selin vurduğu Esma köyünde kaybolan bir çocuk ve yetişkin kadına ait ceset birbirine sarılı halde bulundu. Düzce’de, 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım köyünde yaşayan 4’ü çocuk 7 kişi kayboldu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları sırasında 3 kişinin cansız bedenine yapılan çalışmalarda ulaşılırken, kayıp 4 kişinin bulunması için bu sabah erken saatlerde çalışmalar tekrar başladı.
Arama çalışmaları kapsamında, Esmahanım köyü ile Uğurlu köyü 213 personel, 48 araç, 8 kurtarma botu, 13 arama kurtarma köpeği ve 3 helikopterle devam eden çalışmalarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de özel kıyafetlerle Melen Çayı’nda arama çalışmalarını sürdürdü. Uğurlu Köyü mevkiinde yapılan çalışmalar neticesinde Uğurlu Köprüsü altında, dere yatağında 1 çocuk ve yetişkin kadına ait olduğu belirlenen ceset birbirine sarılı halde bulundu. Ekipler cesetlerin çıkartılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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