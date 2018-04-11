Düzce'de DEAŞ operasyonu

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( DÜZCE -HD)- Hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliye sevk edildi DÜZCE



- Düzce’de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda dernek adı altında eğitim veren hücre evine düzenlenen baskında gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Gümüşova Yeşilyayla Köyü'nde örgütün yöneticisi olduğu ileri sürülen cezaevinde bulunan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayuncuk'a bağlı olduğu iddia edilen dernek adı altında bir hücre evi tespit edildi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskında evde yaşları küçük çocuklara eğitim verildiği tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şahıs Düzce İl Jandarma Komutanlığı’nda yapılan sorgularının ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildiler. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

