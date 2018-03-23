Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı

Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı

Şahısların emniyetten çıkarılışları

( DÜZCE ) DÜZCE

Uyuşturucu Cinsel İstismar Uyuşturucu Madde Hırsız Terör Örgütü 


- Düzce genelinde yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, ülke genelinde eş zamanlı olarak planlanan aranan şahıslara yönelik Düzce il merkezi ve ilçelerde yapılan çalışmalar neticesinde, adam öldürme, FETÖ terör örgütüne üye olmak, kasten yaralama, basit yaralama, çocuğun cinsel istismarı, kamu malına zarar verme, kişi hürriyetinden yoksun bırakma, şantaj, 6136 SKM, hırsızlık, aile yükümlülüklerine uymama, borcunu ödeme şartını ihlal, alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma suçlarından Düzce merkezde 9, Akçakoca'da 2, Cumayeri'nde 2, Gümüşova'da 2, Kaynaşlı'da 4 ve Yığılca'da 1 kişi olmak üzere toplam 20 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 16'sı tutuklandı.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı