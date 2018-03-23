Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı



- Düzce genelinde yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, ülke genelinde eş zamanlı olarak planlanan aranan şahıslara yönelik Düzce il merkezi ve ilçelerde yapılan çalışmalar neticesinde, adam öldürme, FETÖ terör örgütüne üye olmak, kasten yaralama, basit yaralama, çocuğun cinsel istismarı, kamu malına zarar verme, kişi hürriyetinden yoksun bırakma, şantaj, 6136 SKM, hırsızlık, aile yükümlülüklerine uymama, borcunu ödeme şartını ihlal, alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma suçlarından Düzce merkezde 9, Akçakoca'da 2, Cumayeri'nde 2, Gümüşova'da 2, Kaynaşlı'da 4 ve Yığılca'da 1 kişi olmak üzere toplam 20 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 16'sı tutuklandı.

