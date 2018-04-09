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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Düzce’de bir anda bastıran yağış etkili oldu

Düzce’de bir anda bastıran yağış etkili oldu

TRAFİKTEN GÖRÜNTÜ,

Sağanak Yağmur Akalan 

-VATANDAŞLARIN GÖRÜNTÜSÜ,
-KENT MERKEZİ GÖRÜNTÜSÜ. DETAY

( DÜZCE -HD)-Düzce gün içinde metrekareye 11.6 kilo yağış düştü DÜZCE

- Düzce’de bir anda bastıran yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan ıslamaktan kurtulamadı. Düzce’de kısa süre etkili olan sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi. Düzce Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre gün içerisinde metrekareye 11.6 kilogram yağış düştü. Şemsiyesiz dışarı çıkanlar hızını artıran yağmurdan başlarına poşet geçirerek korunmaya çalıştı. Bazı kişiler ıslanmamak için otobüs duraklarına ve işyerlerinin önlerine sığındı. Meteoroloji yetkilileri yağışların belli aralıklarla Cuma gününe kadar süreceğini belirtti.

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