Düzce’de bir anda bastıran yağış etkili oldu

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( DÜZCE -HD)-Düzce gün içinde metrekareye 11.6 kilo yağış düştü DÜZCE



- Düzce’de bir anda bastıran yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan ıslamaktan kurtulamadı. Düzce’de kısa süre etkili olan sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi. Düzce Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre gün içerisinde metrekareye 11.6 kilogram yağış düştü. Şemsiyesiz dışarı çıkanlar hızını artıran yağmurdan başlarına poşet geçirerek korunmaya çalıştı. Bazı kişiler ıslanmamak için otobüs duraklarına ve işyerlerinin önlerine sığındı. Meteoroloji yetkilileri yağışların belli aralıklarla Cuma gününe kadar süreceğini belirtti.



