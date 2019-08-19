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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Düzce’de başıboş dolaşan atlar vatandaşları tedirgin ediyor Haberi

Düzce’de başıboş dolaşan atlar vatandaşları tedirgin ediyor Haberi

-Başıboş atlardan görüntü

Mermerler İsaf Gezin Sayılar Zabıta 

--Atların trafikte dolaşmasından görüntü
--Yayaların atlardan ürkerek gitmelerinden görüntü
--Atların çocuk parklarından çıkarken görüntüsü
--Mahalle muhtarı Aydın Koç ile röp
--Genel ve detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’nin Aziziye Mahallesi’nde sahibi belli olmayan başıboş atlar mahalle sakinlerini tedirgin etmeye başladı.
Aziziye Mahallesi Muhtarı Aydın Koç, “Atların sahibi duyarsız. Yaptırım uygulanması gerekiyor” dedi.
Düzce’nin Aziziye Mahallesinde gezinen ve sahibi belli olmayan başıboş atlar vatandaşları tedirgin ediyor. Zaman zaman sayıları 7’yi bulan atlar mahalle mezarlığına girerek mezarlara zarar verdikleri gibi sokaklarda trafiği tehlikeye sokuyor. Aziziye Mahallesi Muhtarı Aydın Koç başıboş dolaşan atlardan mahalle halkının rahatsız olduğunu dile getirerek, “Bu atlar mezarlığın yanından açılan yeni yolla birlikte bize misafir olmaya başladılar. Bazen 6-7 tane oluyorlar. Mezarlığa girip yatıyorlar, mezarlıkların mermerlerini kırıyorlar. Biz sürekli zabıtayı arıyoruz, zabıta arkadaşlarımız sağ olsun geliyorlar, kovalıyorlar ancak ertesi gün bu atlar yeniden geliyor. Çocuk parklarına giriyorlar, çocuklarımızı da ürkütüyorlar. Buna kesin bir çözüm arıyoruz. Bu atların zabıtalar tarafından barınağa yada herhangi bir yere çekilmesini, kişilerden alınmasını istiyoruz. Kişiler duyarsız herhangi bir yaptırım olmadığı için yollarımıza, evlerimizin kapılarına kadar gelip pisliyorlar” diye konuştu.

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