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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Düzce'de alev topuna dönen otomobil kül oldu İzle

Düzce'de alev topuna dönen otomobil kül oldu İzle

Araç yanarken görüntü

İtfaiye Aracı Bild Trol 

-Yangına müdahale eden vatandaşların görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü
-Yangın tüplerinin görüntüsü
-Olayı gören sürücü ile röp ve detylar

( DÜZCE )-Seğir halindeki otomobil yanarak kül oldu DÜZCE

- Düzce D-655 karayolunda motor kısımdan tutuşan otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın kontrol altına alınıp söndürüldü, Yangın 10.00 sıralarında Düzce D-655 karayolu Kurtsuyu mevkiinde meydana geldi. Düzce’den Zonguldak istikametine gitmekte olan Emir Kaçakoğlu idaresinde ki 16 P 4282 plakalı otomobil motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü otomobilden indi ve çevrede ki vatandaşlar da yangın tüplerini alarak yangını söndürmeye çalıştı. Ancak alevler bir anda tüm otomobili sardı. Olay yerine gelen Boğaziçi ve Düzce Belediyesi’ne ait itfaiye aracıyla yangın kontrol altına alındı. Araç kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangını gören bir vatandaş “Yangını gördük ve indik. Yangın tüpleri ile müdahale ettik. Ancak söndüremedik. İtfaiye geldi söndürdü” diye konuştu.

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