Düzce’de 5 kişinin bulunması için çalışmalar 205 kişi ile devam ediyor Haberi



- Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesinde selin vurduğu Esmahanım köyünde kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışmaların 205 personel, 38 araç, 3 8x8 amfibik araç, 8 bot, 13 köpek, 3 helikopter ve 1 uçak ile hava, kara ve denizden devam ettiğini açıkladı.

Düzce’de 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım Köyü’nde yaşayan 4’ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz gün Esmahanım köyü ile Uğurlu köyü arasındaki dere yatağında Fatma Töngel’in cansız bedeni bulundu. Selde kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları 4’üncü gününde sabah saatlerinde başladı.

Arama çalışmaları kapsamında Uğurlu köyü mevkiinde Kıran deresi ile Melen Çayı'nın birleştiği yerde bir erkek cesedi bulundu. Bulunan ceset, kimliğinin belirlenmesi ve gerekli işlemlerinin yapılması için Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 205 personel kayıp vatandaşları arıyor Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Düzce Valiliği, Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi koordinesinde çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kaybolan 7 kişiden Fatma Töngel’in cansız bedenine 19 Temmuz 2019 tarihinde, bugün saat 11.00 civarında Uğurlu Köyü mevkiinde dere yatağında bir erkek cesedi bulunduğunun duyurulduğu açıklamada, devam eden arama çalışmalarına halihazırda 205 personel, 38 araç, 3 8x8 amfibik araç, 8 bot, 13 köpek ve 3 helikopter ve 1 uçak ile hava, kara ve denizden sürdüğü belirtildi. Köylerde kesintisiz sağlık hizmeti verilmeye devam ediliyor Çalışmalar neticesinde afetten etkilenen köylere kesintisiz bir şekilde gıda, su, temel ihtiyaç maddeleri ve hijyen maddeleri sağlanmasına devam edildiği belirtilerek, “Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için kurum binalarının hasar gördüğü köylere mobil sağlık istasyonları kurulması sağlanmıştır. Köylerde kesintisiz sağlık hizmeti verilmeye devam edilmektedir. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonrası Cumayeri ilçesi ve köylerine elektrik verilmiş olup, Akçakoca ilçemizde enerji verilemeyen köylerimizde jeneratörler yerleştirilmiştir. Enerji hatları en kısa sürede tamir edilmesi için çalışmalar hızla devam etmektedir. Ayrıca Akçakoca ilçemizde 9 adet mobil jeneratörler hazır bekletilmektedir” denildi. 86 afetzede öğrenci yurtlarında barındırılıyor Sel ve su baskınlarından etkilenen 135 vatandaş için barınma yerleri tahsis edildiğini ve 50 vatandaşın yakınlarının yanına yerleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, 86 afetzedenin öğrenci yurtlarında barındırılmaya devam edildiği ifade edildi. Türk Kızılayı tarafından günde 3 öğün yemek dağıtımı ve diğer ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına devam edildiğini açıklayan Düzce Valiliği, “Ulaşım ve enerji hizmeti verilen köylerin haberleşme hatları tekrar aktif hale getirilecektir. Hasar tespiti ve zarar tespiti için yapılan çalışmalar devam etmektedir. Afette telef olan hayvanların gömülme işlemleri devam etmektedir. Yerel koordinasyon amacıyla AFAD Mobil Koordinasyon aracı Akçakoca Merkez’de görevlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.



