Düzce'de 3 katlı ev yandı: 2 yaralı - DÜZCE Video

- 3 katlı ahşap evin yanması - İtfaiye ekipleri ve vatandaşların evde çıkan yangına müdahale etmesi - Yangına müdahale ederken yaralanan bir kişinin taşınması - Vatandaşların itfaiye aracına kovalarla su taşıması Düzce 'de 3 katlı ev yandı: 2 yaralıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Yığılca ilçesinde çıkan 3 katlı ahşap evde çıkan yangına müdahale etmek isteyen 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hocartman köyü Değirmenyanı Mahallesi'nde Hayrullah Ilgın'a ait 3 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı. Yangına vatandaşlar müdahale ederken evin bir bölümü çöktü. Bu sırada 2 kişi yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 1, 5 saat süren çalışma neticesinde söndürüldü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım