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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Duygularını simit arabasına yazarak anlatıyor - NİĞDE

Duygularını simit arabasına yazarak anlatıyor - NİĞDE

- Simitçi Mustafa Akdeniz'in simitleri fırından alması - Mustafa Akdeniz'in simitleri arabasına yerleştirmesi - Mustafa Akdeniz'in sokak, cadde ve parklarda gezmesi - Simitçi Akdeniz'in konuşmasıDuygularını simit arabasına yazarak anlatıyor - 16 yıldır simitçilik yapan Mustafa Akdeniz: - "Hayat şartları beni zorluyor ben de yazıyorum. Dertlerimi yazıya döküyorum, çevremdekilere ve müşterilerime sosyal mesaj veriyorum. Yazıları görenler olumlu tepki veriyorlar, şimdiye kadar olumsuz bir tepki almadım"NİĞDE (AA) - Niğde 'de simitçilik yapan Mustafa Akdeniz, konuşarak anlatamadıklarını simit arabasına yazdığı yazılarla sosyal mesaj veriyor. Niğde 'de 16 yıldır simitçilik yaparak geçimini sağlayan Akdeniz, sabahın erken saatlerinde kalkarak simit arabasını hazırlayıp fırının yolunu tutuyor.Simitleri sıcak sıcak arabasına yerleştiren ve akşama kadar Niğde sokaklarında 10 kilometre yürüyen Akdeniz, "Evden kovulanlar", "kahvaltı yapmayanlar", "hanımdan dayak yiyenler" "simitçi geldi" diye bağırarak simitlerini satıyor.Akdeniz, bir taraftan ekmeğini kazanırken diğer taraftan da yaşadıklarını, gördüklerini ve ifade edemediği duygularını simit arabasının camına yazarak insanlara sosyal mesaj veriyor.Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duygu ve düşüncelerini konuşarak anlatamadığını ve simit arabasının camlarına yazarak ifade etmeye çalıştığını söyledi.

Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı fabrikanın 2002'de kapanmasından sonra simitçilik yapamaya başladığını belirten Akdeniz, "Her sabah saat 5'te simit satmaya başlarım. Simitleri fırından alırım ve Niğde kazan ben kepçe dolaşırım. Günde 10 kilometre yol kat ederek 60 simit satıyorum. Evliyim, biri ortaokul biri de liseye giden iki çocuğum var. Çocuklarımın okuması için elimden geleni yapıyorum. Kolay ekmek yok, ekmek aslanın midesinde." dedi.
Simit arabasına çektiği çileleri yazdığını dile getiren Akdeniz, şunları kaydetti:"Hayat şartları beni zorluyor ben de yazıyorum. Dertlerimi yazıya döküyorum, çevremdekilere ve müşterilerime sosyal mesaj veriyorum. Yazıları görenler olumlu tepki veriyorlar, şimdiye kadar olumsuz bir tepki almadım. 'Aferin, helal olsun simitçi' diyorlar. Ben konuşmasını beceremediğimden bu şekilde söylemek istediklerimi yazıyorum. Ömrüm yettiği müddetçe simit satmaya devam edeceğim. Evimin geçimi bu. Simit arabama sosyal mesaj niteliğinde olan, 'Anne cennet kapısıdır, dırdır edip kafayı şişirmezse', 'baba ekmek kapısıdır çalışıp kazanırsa, evlat okuyup adam olursa hayat güzel olur' gibi özlü sözler yazıyorum. Bunlar insanların çok hoşuna gidiyor. Niğde beni böyle tanıyor. Bundan sonra Türkiye tanır belki."

Fabrika Cennet Muhabir Helal Dayak 

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