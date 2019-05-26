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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Duyarlı vatandaşlar su kanalına düşen köpeği kurtardı

Duyarlı vatandaşlar su kanalına düşen köpeği kurtardı

Görüntü Sıralaması

Bağlama Köpek Su Kanalı 

-İple aşağıya sarkan vatandaş
-Vatandaşın köpekle ilgilenmesi
-Köpeği ipe bağlaması
-Köpeğin yukarı çekilmesi
-Köpeğin kurtulması

( BİTLİS - ÖZEL) BİTLİS

- Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaklaşık 5 metrelik su kanalına düşen köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü’ne iftar için pikniğe giden vatandaşlar, köpeğin inleme sesini duyunca onu kurtarmak için seferber oldular. Hemen köpeği kurtarmak için bir şeyler yapmaya çalışan vatandaşlar, ellerinde bulunan bir iple Burhan Gündoğdu’yu aşağı sarkıttılar. Gündoğdu, arkadaşlarıyla birlikte yaptığı fedakar çalışma sonucu köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Köpeğin düştüğü kanalın yaklaşık 5 metre derinliğinde olduğunu belirten Gündoğdu, “Kanala inmek için elimizde sadece bir ip vardı. Kuzenlerim ipin ucundan sıkıca tutup benim aşağıya inmemi sağladılar. Aşağıya inince köpeğin korktuğunu ve soğuktan titrediğini fark ettim. Biraz kendisiyle ilgilenip sevip okşadıktan sonra bana güvenmesini sağladım. İpi ayaklarından ve boynundan geçirip sırt kısmına doladım. Sonra yukarıdaki kuzenlerim onu yukarıya doğru çekerken, bende zarar görmeyecek şekilde alttan destekleyip onun oradan çıkmasını sağladım. Hayvan yukarı çıkınca mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Bizde buna vesile olduğumuz için ayrıca çok mutlu olduk. Hayvanları korumak insani görevimizdir. Bu mübarek günlerde böyle güzel bir şeye vesile olduğumuz için mutluyuz” dedi.

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