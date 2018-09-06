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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Duyarlı vatandaş Dicle Nehri'nde intihar girişiminde bulunan genç kızı böyle kurtardı

Duyarlı vatandaş Dicle Nehri'nde intihar girişiminde bulunan genç kızı böyle kurtardı

F.D.'nin kurtarılma anı

( BATMAN ) BATMAN

Genç Kız Jandarma İntihar Girişimi 


- Batman’da genç bir kız iddiaya göre istemediği kişiyle evlendirilmek istendiği için Dicle Nehrine girerek canına kıymak istedi. Genç kızı fark eden bir vatandaş son anda nehre atlayarak kızı boğulmaktan kurtardı. Edinilen bilgilere göre 19 yaşındaki genç kız F.D. sevdiği ile değil başkasıyla evlendirilmek istendi. Başkasıyla evlenmek istemeyen genç kız Batman Hasankeyf minibüsüne binerek merkeze bağlı Kılıç köyünde inip burada Dicle Nehri’ne girerek canına kıymak istedi. Kılıç köyü sakinlerinden Enes Yıldız o sırada balık tutarken canına kıymak isteyen kızı fark etti. Canı pahasına kızı kurtaran Enes Yıldız kızı Suçeken Jandarma Karakoluna teslim etti. Karakolda ifadesi alınan kız daha sonra ailesine teslim edildi. "Bir can kurtardığım için mutluyum" Canına kıymak isteyen kızı kurtaran Enes Yıldız, “Dicle Nehri kenarında balık yakalıyordum. Kızın geldiğini gördüm. Ancak intihar edeceğini düşünmedim. Kız çırpınırken intihar ettiğini fark ettim. Bende koşarak onu kurtardım ve jandarmayı aradım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Bir can kurtardığım için mutluyum. Kız ifadesinde jandarmaya, sevdiğine verilmediği ve başkasıyla evlendirilmek istediği için canına kıymak istediğini söylemiş” dedi.
(HS-AKK-Y)
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