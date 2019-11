Duyarlı taksiciden takdir toplayan örnek davranış İzle

-Paranın teslimi sırasındaki detay görüntüler

- İstanbul Havalimanı’nda taksicilik yapan Ahmet Cihan Ay, aracının arka koltuğunda unutulan yaklaşık 130 bin lira değerindeki 20 bin Euro dövizi duyarlı bir davranış örneği göstererek sahibine teslim etti. Ayın şoförü ilan edilen taksicinin daha önce de 1 milyon Euro para bulup sahibine teslim ettiği ortaya çıktı. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi bünyesinde görev yapan taksi şoförü Ahmet Cihan Ay (35), Irak'ın Erbil şehrinden gelen makine mühendisi Hakan Gölkaya'yı İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden taksisine alarak gideceği adres olan Üsküdar’a bıraktı. Müşterisini bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçen Ay, bir süre sonra aracının arka koltuğunda unutulan bir çanta olduğunu fark etti. Bunun üzerine bağlı bulunduğu İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi yöneticileriyle irtibata geçen taksi şoförü, durumu bildirdi. İçinde yaklaşık 130 bin lira değerindeki 20 bin Euro dövizin bulunduğu çantasını takside unuttuğunu anlayan yolcu Hakan Gölkaya ise kooperatifle iletişime geçti. Çantanın şoför tarafından bulunduğunu ve güvende olduğunu öğrenen müşteri, yeniden havalimanına gelerek yüklü miktarda paranın bulunduğu çantasını taksiciden teslim aldı. Ayın şoförü ilan edilip altınla ödüllendirildi Evli ve 3 çocuk babası taksicinin gösterdiği duyarlı davranış ise herkes tarafından takdirle karşılandı. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ise örnek davranış sergileyen taksicinin ayın şoförü ilan edildiğini belirterek kooperatif adına bir adet çeyrek altın hediye etti. 5 yıl önce de 1 milyon Euro bulup sahibine ulaştırdı Unutulan paranın teslim edildiği sırada taksi şoförünün daha önce de yine benzer bir olayı yaşadığı ortaya çıktı. Taksi şoförü Ahmet Cihan Ay’ın 5 yıl önce havalimanından aldığı Iraklı iki kardeş tarafından unutulan yaklaşık 6 milyon 500 bin lira değerindeki 1 milyon Euro dövizi de bulup yine sahiplerine teslim ettiği belirtildi. “Arka koltukta çantayı fark ettim, hemen başkanımızı arayıp bildirdim” Örnek davranış sergileyerek bulduğu 20 bin Euro dövizi sahibine telim eden taksici Ahmet Cihan Ay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “6 yıldır Havalimanında çalışıyorum. Beyefendiyi Üsküdar’a bıraktıktan sonra köprüden geçerken arka koltukta çantayı fark ettim. Hemen başkanımızı arayıp çantayı bildirdim. Daha sonra getirip çantayı teslim ettik. Daha önce de Iraklı iki kardeşi almıştım. 1 milyon Euro parayı teslim etmiştim. Yine o da aracımın arka koltuğunda unutulmuştu. Tekrar otele gidip paralarını teslim etmiştim” değerlendirmesinde bulundu. “Çantanın içerisinde bütün senenin emeği vardı” İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifine gelerek unuttuğu para dolu çantasını teslim alan Yolcu Hakan Gölkaya taksiciye gösterdiği davranış için teşekkür ederek, “Gelirken yolculuk telaşı işte. 4 Valiz bir çantayla geldim. Valizleri aldım çantayı da arabada unuttum maalesef. Arkadaş da sağ olsun. Çantanın içerisinde yüklü miktarda para vardı. İçerisinde bütün senenin emeği vardı. Ayrıca bilgisayar vardı. Bilgisayarın içinde de önemli olan bilgiler vardı. Sağ salim verdiler. Unuttuğumu fark ettiğim anda havalimanındaki taksi durağını aradım. Oradan da arkadaşlar yönlendirdiler. Hiç zorluk da çekmedim” diye konuştu.

“Şoför arkadaşımızın belki de 10-15 yılda bir araya getiremeyeceği kadar yüksek bir para” Havalimanında görevli taksicilerin sabıka kaydı kontrolleri yapılarak işe alındığını belirten İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can da, “Yolcumuzun durak taksisine binmesinin önemi fazlasıyla ortaya çıkıyor. Arkadaşımız eğer durakta bir taksiye binmemiş olsaydı bu paranın bulunma imkanı hemen hemen yok gibiydi. Yaklaşık 150 bin lira karşılığa denk gelen 20 bin Euro’yu arkadaşımız buldu ve sahibine teslim ettik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve ayın şoförü ilan ettik. Bu para şoför arkadaşımızın belki de 10-15 yılda bir araya getiremeyeceği kadar yüksek bir para. Bu kooperatifte yıllardır taksicilerimizin sabıka kaydı alınmakta ve GBT’si düzenli olarak aktif hale getirilmektedir. Onun için kooperatifimizin çalışanlarının böyle bir şey yapmaması zaten mümkün değil” dedi.





