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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Duyarlı şoförün alkışlanacak hareketi güvenlik kameralarına yansıdı

Duyarlı şoförün alkışlanacak hareketi güvenlik kameralarına yansıdı

Şoförün çocuğa yardım ettiği anlar güv kamerası

( DENİZLİ )- Otobüsü durdurup bisikletten düşen çocuğa yardıma koştu DENİZLİ

A Haber Kamera Bisiklet Otobüs Şoförü Kışla 


- Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi (A.Ş.) bünyesinde hizmet veren 130 numaralı hattın otobüs şoförü caddede seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak düşen bisiklet sürücüsüne yardım ederek ambulansa haber verdi. Şoför duyarlı davranışıyla büyük takdir toplarken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, sabah sıralarında Hüdai Oral Caddesi'nde yaşandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesinde hizmet veren 130 numaralı otobüsün şoförü Ahmet Ertuğrul, Hüdai Oral Caddesi'nde ilerlerken karşıdan gelen bir bisiklet sürücüsünün kontrolden çıkarak aniden düştüğünü gördü. Belediye otobüsünü hemen kenara çeken şoför Ertuğrul, meraklı bakışlar arasında otobüsten aşağı inerek kaza geçiren gencin bisiklet gidonuna takılan ayağını kurtardı. Şoför Ahmet Ertuğrul, daha sonra 112 Acil Servisi arayarak olay yerine ambulans çağırdı. Duyarlı davranışı ile büyük takdir toplayan Şoför Ertuğrul 112 Acil Servis ile görüşmesinin ardından trafiğin tıkanmaması için seferine kaldığı yerden devam etti. Olay otobüsün kameralarına an be an yansıdı. (MA-
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