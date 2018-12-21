Duyarlı öğretmenlerden ihtiyaç sahibi ailelere yardım - BATMAN
- Öğretmenlerin okul bahçesinde toplanması - Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur'un konuşması - Yardım kolilerinin araçlara taşınmasıDuyarlı öğretmenlerden ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Batman 'ın Gercüş ilçesinde bu yıl ilçeye atanan öğretmenler 100 yetim öğrencinin ailesine gıda yardımında bulunduBATMAN (AA) - Batman 'ın Gercüş ilçesinde bu yıl ilçeye atanan öğretmenler 100 yetim öğrencinin ailesine gıda yardımı yaptı.Gercüş ilçesinde 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında ilçeye atanan 60 öğretmen gönüllülük ve girişimcilik çalışmaları kapsamında ilçe merkezi, belde ve köylerde yaşayan yetim öğrencilerin ailelerine yardım etmek amacıyla kendi aralarında topladıkları parayla yardım kolileri hazırladı.Yardım kolilerin dağıtımı ilçe Cumhuriyet ilk okulu bahçesinde yapılırken dağıtıma İlçe Milli Eğitim Müdürü Sirac Badur,Okul Müdürü Edip Ekmen ve Öğretmenler katıldı. Okul Müdürü Edip Ekmen,Arkadaşlarımızın kendi aralarında oluşturduğu yardım sandığında toplanan paralarla gıda paketleri hazırladıklarını kaydetti. ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını belirterek,"Gönüller bir olunca güzellikler artar,dayanışma olduğu sürece yokluklar biter.Bu açıdan dar gelirli vatandaşlarımıza sunduğumuz gıda paketlerinin oluşumunu sağlayan ve ilçemize bu yıl atanan öğretmenler başta olmak üzere destek olan herkese teşekkür ederim." dedi. Okul salonunda bir araya gelen öğretmenlere hitaben açıklamalarda bulunan ilçe Milli Eğitim Müdürü Sirac Badur" Arkadaşlar çıtayı yükseltmemiz lazım mücadele etmekten geri durmayın girişimcilikten korkmayın bunu nasıl yapmacam nasıl edecem işte başladım kim bana yardım edecek kesinlikle demeyin arkadaşlar gerçekten başlamak önemli bir başladığınızda sizlere yardım edecek birileri çıkar ve en son siz o işi bitirdikten sonra o proje bitiği zaman arkanıza bakacaksınız güzel eserler bırakmışsınız insanları sizden gayet memnun kalmış iyi bir şekilde bas ediyorlar ve sizi örnek alıyorlar zaten şimdi hepiniz birer örneksiniz öğrenciler sizlere örnek gözüyle bakıyor sizin gibi olmak istiyorlar eğer bizim gibi olmak istiyorlarsa yarın öbür gün için şimdiden hal ve hareketlerimize dikkat etmemiz lazım bir durumumuz söz konusu".dediDaha sonra hazırlanan kolilerin dağıtımı gerçekleşti.