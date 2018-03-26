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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Duyarlı ambulans şoförüne teşekkür belgesi - KAHRAMANMARAŞ

Duyarlı ambulans şoförüne teşekkür belgesi - KAHRAMANMARAŞ

- Nail Küçük'ün ambulansla gelişi - Nail Küçük'ün ambulansı kontrolü - Nail Küçük'ün konuşması - Nail Küçük'ün bayrağı kaldırdığı anlara ait videoDuyarlı ambulans şoförüne teşekkür belgesi - Kahramanmaraş 'ta hasta sevki sırasında rüzgarın etkisiyle yere düşen Türk bayrağını kaldıran videosu sosyal medyada geniş yer bulan ambulans şoförü Küçük'e, İl Sağlık Müdürlüğünce teşekkür belgesi takdim edildiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Afşin ilçesinde hasta sevki sırasında rüzgarın etkisiyle yere düşen Türk bayrağını kaldıran videosu sosyal medyada geniş yer bulan ambulans şoförü Nail Küçük'e, İl Sağlık Müdürlüğünce teşekkür belgesi verildi.
Afşin'de 112 Acil Komuta Merkezinde görevli Küçük, önceki gün Kahramanmaraş 'taki bir hastaneye acil hasta götürürken, yol kenarındaki barakanın üzerinde bulunan Türk bayrağının yere düştüğünü gördü. Hayati tehlikesi bulunan ambulanstaki kişiyi hastaneye bıraktıktan sonra geri dönen Küçük, bayrağı bulunduğu yerden kaldırdı.Bu sırada birlikte çalıştığı sağlıkçı arkadaşı, bu anları cep telefonu kamerasına kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Videonun büyük beğeni alması üzerine İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ali Öksüz, ambulans şoförünü kabul ederek, hassasiyetinden dolayı kutladı ve teşekkür belgesi verdi.Öksüz, sağlık personelinin davranışının kendilerini gururlandırdığını belirtti.
7 yıldan bu yana ambulans şoförlüğü yapan Nail Küçük de bayrağı yerde görünce dayanamadığını ve bulunduğu yerden aldığını belirterek, "Bu bayrağı Afrin'de yere düşürmedik ki burada düşürelim." dedi.

Sosyal Medya Sağlık Personeli Cep Telefonu Sağlıkçı Ambulans Şoförü 

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