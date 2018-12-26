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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Duvarlarında çatlaklar oluşan 2 bina boşaltıldı - ZONGULDAK

Duvarlarında çatlaklar oluşan 2 bina boşaltıldı - ZONGULDAK

- Binalardan detaylar - Eşyaların taşınması - Gülay Avcı ile röportajNot: Çatlakların belirgin olduğu daire mühürlendiği için görüntü alınamadı.ZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta, duvarlarında çatlaklar oluşan 2 bina boşaltıldı.Meşrutiyet Mahallesi Sağlık Sokağı'nda, 4 katlı 9 daireli bir apartman ile 2 katlı bir evin sakinleri, yapıların duvarlarında çatlaklar oluşması üzerine durumu Belediye ve AFAD ekiplerine bildirdi.Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından binalarda oturan 25 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti. Bina sakinlerinden bazıları yakınlarının yanına giderken bazıları ise Zonguldak Öğretmenevi'ne yerleştirildi.AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, Meşrutiyet Mahallesi Sağlık Sokağı'nda 4 katlı 9 daireli bir apartman ve 2 katlı 2 daireden oluşan toplam 11 daireyi tedbir amaçlı boşalttıklarını bildirdi.Duvarlarında çatlaklar oluşan 2 binada oturan 25 kişinin tahliye edildiğini ifade eden Güngör, 3 kişilik bir aileyi gidecek yerleri olmadığı için öğretmen evine yerleştirdiklerini ve binaların mühürlendiğini kaydetti.

Bild Öğretmen Yazılı Açıklama Şili 

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