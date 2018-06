Duvarlardaki çirkin yazılar mahalleliyi bıktırdı

-Sokaklardan detaylar

-Mahalle sakini Gülümser Kömürcü ile röportaj

-Mahalle sakini Hasan Anayurt ile röportaj

-Mahalle sakini Abdullah Yörük ile röportaj



( ESKİŞEHİR )- Mahalleli şikayetçi; “ İlkokul çocukları bu yazıları okuyor” ESKİŞEHİR



- Eskişehir’in en işlek mahallelerinin duvarlarına yazılan yazılar ve çizilen resimlere vatandaşlardan tepki artıyor. Çoğunlukla üniversite öğrencilerinin oturduğu, her gün yüzlerce insanın geçtiği Yenibağlar ve Eskibağlar mahallelerinin ara sokaklarındaki duvar yazılarının çirkin görüntüsü dikkat çekiyor. Kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan yazı ve çizimlerde zaman zaman hakaret içerikli sözler yer alırken zaman zaman da anlamsız şekiller bulunuyor. “Duvara çizerek değil de anlatarak seslerini duyursalar daha iyi olur” Mahalle sakinlerinden olan Gülümser Kömürcü, duvarların sürekli yenilenmesine rağmen tekrar aynı çizimlerle boyandığını ifade etti.

Kömürcü, “Duvarlarımız 3-4 senedir bu halde. Görüntüsü hiç güzel değil. Her yönetici şikayetçi bu durumdan. Sesimi duyurmak istiyorum. Hoş görüntü değil halimizi görüyorsunuz. Boyuyoruz, sıvıyoruz dünyanın parası, tekrar karalıyorlar. Duvara çizerek değil de anlatarak seslerini duyursalar daha iyi olur. Neyi anlatmaya çalışıyorlar, neyi söylemeye çalışıyorlar? Bunu yapan gençler mi? Üniversite öğrencileri mi ? Lise öğrencileri mi ? Hiçbir türlü çözemedim, bilemedim. ” diyerek şikayetini dile getirdi. “Bir kadın da okuyor, çocuklar da” Duvarlarda kimi zaman ahlaksız yazıların da bulunduğunu söyleyen bir diğer mahalle sakini Hasan Anayurt, “Bunları yapanların kendini bilmeleri lazım biraz. Bir kadın da geçerken bu yazıyı okuyor. Çocuklar da gelip geçerken bu yazıları okuyor. Terbiyesizlikten başka bir şey değil” dedi.

Yazanların düşünceli davranması gerektiğini söyleyen Yörük, bu yazıların aynı zamanda milli servete de zarar verdiğini ifade etti.

“Her köşede var” Hemen hemen her binanın duvarlarında yazı ve çizimlerin yer aldığını söyleyen Abdullah Yörük, konuştuğu insanların durumdan rahatsız olduğunu iletti. Durumun önüne geçemediklerini aktaran Yörük, “Defalarca boyadık, defalarca bu yazılar yazıldı. Ahlaksız yazılar da var. Onlardan rahatsız oluyor vatandaş da ev sahibi olarak bizler de. Her köşede var. Her evin duvarında, köşesinde bu yazılar var” diyerek yetkililerin bir çözüm bulması gerektiğini söyledi.



(OGZ-