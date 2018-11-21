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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Duvarı delip bilgisayar çaldılar

Duvarı delip bilgisayar çaldılar

Delikten ve dükkandan görüntü

( BURSA ) BURSA

Polis İnşaat Firması Hırsız Polis Ekipleri 


- Bursa'da bir inşaat firmasının ofisine yan daireden açtıkları 30 santimetre çapındaki delikten giren hırsızlar, 2 adet bilgisayar çalıp kayıplara karıştı. Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde 10 gündür kapalı olan inşaat firmasına ait ofiste meydana geldi. Ofisin yan tarafındaki daireye giren hırsızlar burada duvarı kırarak yaklaşık 30 santimetre çapında delik açtı. Delikten içeri giren hırsılar ilk belirlemelere göre 2 adet bilgisayar çalarak açtıkları delikten geri çıkıp kayıplara karıştı. Deliği gören firma avukatının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgisi soruşturma başlattı.
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