Duvardan düşen 17 yaşındaki genç öldü Haberi

- Gaziantep’te bir okulun duvarından düşen 17 yaşındaki Kenan Demir hayatını kaybetti. Olay Gaziantep’in Barak Mahallesinde meydana geldi. Bir ilk okulun duvarına çıkan 17 yaşındaki Kenan Demir dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Demir, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 17 yaşındaki Kenan Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demir’in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
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