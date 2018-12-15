Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Duvardan atlamak isterken eli demire saplandı Haberi

Duvardan atlamak isterken eli demire saplandı Haberi

İtfaiye ekipleri kurtarma çalışması

Sarılar Demir Korkuluk Korkuluk Kız Çocuğu Ameliyat 

-Demirin kesilmesi
-Kız çocuğunun eli demirle ambulansa götürülmesi
-Kız çocuklarının ağlaması
-Detaylar

( AKSARAY )- Aksaray'da okul duvarından atlarken eli korkuluk demirlere saplanan çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı AKSARAY

- Aksaray'da okul duvarından atlarken eli korkuluk demirlere saplanan çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Olay, Sofular Mahallesi Gündoğdu Caddesinde bulunan Aksaray Anadolu Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulu çevreleyen demir korkuluklardan atlamak isteyen Şerife S. (16), duvara çıktığı sırada dengesini kaybedip düşerken eli demir korkuluklara saplandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kız çocuğunun eline saplanan demiri kesti. Kurtarma çalışmaları sırasında kız öğrencinin arkadaşları birbirine sarılarak ağladı. Elindeki demir ile ambulansa alınan öğrenci Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede ameliyat edilerek elindeki demir çıkarılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (YC-İP-
İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı