Duvardan atlamak isterken eli demire saplandı Haberi

-Demirin kesilmesi

-Kız çocuğunun eli demirle ambulansa götürülmesi

-Kız çocuklarının ağlaması

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( AKSARAY )- Aksaray'da okul duvarından atlarken eli korkuluk demirlere saplanan çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı AKSARAY



- Aksaray'da okul duvarından atlarken eli korkuluk demirlere saplanan çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Olay, Sofular Mahallesi Gündoğdu Caddesinde bulunan Aksaray Anadolu Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulu çevreleyen demir korkuluklardan atlamak isteyen Şerife S. (16), duvara çıktığı sırada dengesini kaybedip düşerken eli demir korkuluklara saplandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kız çocuğunun eline saplanan demiri kesti. Kurtarma çalışmaları sırasında kız öğrencinin arkadaşları birbirine sarılarak ağladı. Elindeki demir ile ambulansa alınan öğrenci Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede ameliyat edilerek elindeki demir çıkarılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (YC-İP-

