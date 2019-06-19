Duvara sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı İzle

-İtfaiye erinin kediyi kurtarması ve kaçması



( MARDİN -ÖZEL) MARDİN



- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde duvara sıkışan yavru kedi, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Olay, Koçhisar Mahallesi 146 sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre çevre sakinleri duvardan kedi sesinin gelmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, delikten içeri giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu. Su tesisat borusu kenarından duvarın içine giren kedi, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtardıkları için mutlu olduklarını ifade etti.



