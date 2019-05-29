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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Duvara sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada

Duvara sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada

İtfaiyenin duvarı kesmesi

Kurtarma Operasyonu Market Efes Kamera Cep Telefonu 

-Kediyi çıkarması

( İSTANBUL -ÖZEL)- İtfaiye alçı duvarı testere ile kesip kediyi kurtardı İSTANBUL

- Kadıköy’de bir markette alçı duvarın arasına kedi sıkıştığı fark edildi. Sıkıştığı yerde zor anlar yaşayan kedi, itfaiye ekiplerinin duvarı testere ile kesmesiyle kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadıköy Merdivenköy Mahallesi’nde bir markette rafların arkasında bulunan alçı duvarın içerisine kedi sıkıştı. Zavallı kedinin seslerini duyan market çalışanları durumu fark ederek itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak için kolları sıvadı. İtfaiye ekipleri duvarı testere ile dikkatlice keserek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Olayı izleyenler, kedinin kurtarılması ile rahat bir nefes aldı. İtfaiyenin, alçı duvarın arasına sıkışan kediyi kurtarma operasyonu bir market çalışanı tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde itfaiye ekipleri alçı duvarı testere ile dikkatlice kesiyor, kediyi sıkıştığı yerden kurtarıyor.
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