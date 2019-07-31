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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Duvara çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Duvara çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Adli Tıp Kurumundan detaylar

Polis Sağlık Ekibi Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-Kamyon sürücüsü Sinan Erkut'un yakınlarından detaylar
-Genel detaylar
-kaza yerinden fotoğraf
-ölen adamın fotoğrafı

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tırın duvara çarpması sonucu yaşanan kazada sürücü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir - Şanlıurfa karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Sinan Erkut (47) yönetimindeki 63 F 2735 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Erkut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Erkut'un cesedi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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