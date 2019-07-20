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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasında

Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasında

Kaza anının araç kamerasında görüntüsü

Alkollü Sürücü Araç Kamerası Trafik Lambası Alkol Muayenesi Polis Ekipleri 

-Kaza yerinden detay görüntü

( KONYA ) KONYA

- Konya’da alkollü sürücünün kullandığı otomobil demiryolu hattının duvarına çarparak dururken, kazada devrilmeyen trafik lambası bir yayayı aracın altında kalmaktan kurtardı. Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ç. idaresindeki 42 PM 845 plakalı otomobil, Demiryolu Caddesinde seyir halindeyken süratli bir şekilde kontrolden çıkarak yol kenarındaki döküm dubalara, ardından da Yüksek Hızlı Tren hattının duvarına çarparak durdu. Kazayı trafikte bulunan başka bir aracın araç kamerası saniye saniye kaydetti.
Kayıtta, A.Ç’nin kullandığı otomobilin önündeki aracı solladığı, ardından kontrolden çıkarak duvara çarpması görülüyor. Kaza sırasında yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek için trafik lambasının yanında bekleyen bir vatandaş ise trafik lambasının devrilmemesi sonucu kazayı aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza sonrası polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde sürücünün 1.72 promil alkollü olduğu tespit edildi.
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