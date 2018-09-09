Duvara çarpan otomobil hurdaya döndü Haberi

-Olay yerinden görüntüler



( BURSA )-Otomobilde sıkışan yaşlı sürücü kaza yaptığına inanamadı BURSA



- İnegöl'de meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden yaşlı adam yoldan çıkıp beton moloz yığınlarının arasından geçerek duvara çarptı. Yaşlı adam otomobilden çıktığında kaza yaptığına inanamadı. Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde seyir halinde olan 83 yaşındaki Mensur Uğur yönetimindeki 16 KBD 48 plakalı özel otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yolun kenarındaki boş arsaya dökülen beton moloz yığını ile evin bahçe duvarı arasından geçen özel otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada yaşlı sürücü araç içerisinde sıkışırken kaza yerine gelen itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Otomobilden dışarıya çıkarıldığında kaza yaptığına inanmayan yaşlı adam 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

