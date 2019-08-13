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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Duvara çarpan otomobil alev topuna döndü İzle

Duvara çarpan otomobil alev topuna döndü İzle

Tokat'ın Zile ilçesinde duvara çarparak alev alan otomobil

Kamera Cep Telefonu Direksiyon Yangına Müdahale 

-Cep telefonu kamerasına yansıyan anlar
-İtfaiye ekiplerinin müdehalesi

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Zile ilçesinde duvara çarpan otomobilin alevlere teslim olduğu kaza maddi hasarla atlatıldı. Edinilen bilgiye göre; Zile İlçesi Bahçelievler Mahallesi Melik Gazi Sokakta E.C idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile biranda motor kısmından alev alan LPG'li otomobil patlama riskine karşı mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan yangında alevlere teslim olan otomobile kimse müdahale edemedi. Olay yerinde çağrılan Zile Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Maddi hasarla atlatılan yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
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