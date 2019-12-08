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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Duvar yıkılınca tarih gün yüzüne çıktı

Duvar yıkılınca tarih gün yüzüne çıktı

Yıkılan duvarın arkasında birinci dünya savaşının çatışma izleri çıktı

Çatışma Birinci Dünya Savaşı Tarihi Mekan Mermi 

-yıkım çalışmasından detay
-kepçenin çalışmasından detay
-tarihi evden detay
-kurşun izlerinden detay
-mahallede oturan Mehmet Emin Aslanoğlu vatandaşın konuşması
-genel detay

( ŞANLIURFA - ÖZEL)- Yıkılan duvarın arkasında birinci dünya savaşının çatışma izleri çıktı- Eski savaşlardan kalan kurşun izleri gün yüzüne çıktı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da yıkımı gerçekleştirilen alanda duvarın arkasında kalan başka bir evin duvarında Birinci Dünya Savaşından kalan çatışma izleri ortaya çıktı. Şanlıurfa’da tarihi alanların ortaya çıkarılması ile ilgili yapılan çalışmalarda yıkımı gerçekleştirilen bir evin arkasında kalan başka bir evin duvarlarında Birinci Dünya Savaşında yaşanan çatışmanın izleri ortaya çıktı. Şanlıurfa’nın tarihi mekanlarından olan Balıklıgöl yakınlarında bulunan tarihi evin duvarında birçok mermi izi olduğu görüldü.
Eski savaşlardan kalma ev üzerindeki kurşun izlerinin olduğu ev metrelerce uzaklıktan da fark ediliyor. Şanlıurfa’nın kurtuluşunda çok şiddetli çatışmaları yaşandığının kanıtı olan ev, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Mahallede oturan vatandaşlar, Fransızların Şanlıurfa’yı kuşattıkları dönemde şiddetli çatışmaların yaşandığını ve izlerin de o dönemden kaldığını belirtti.

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