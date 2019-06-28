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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Düşünceli hırsız kamerada...Hırsızlık için girdiği iş yerinin kapısını açık unuttu, kapatmak için geri döndü

Düşünceli hırsız kamerada...Hırsızlık için girdiği iş yerinin kapısını açık unuttu, kapatmak için geri döndü

Hırsızlık anı

( BURSA ) BURSA

Kamera Güvenlik Kamerası Uttu Hırsız 


- Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi hırsızlık için girdiği iş yerinin kapısını açık unutunca bir süre sonra geri dönüp kapıyı kapadı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz çarşamba gecesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir emlak dükkanına giren kimliği belirsiz 2 kişi, emlakçının laptopunu çalarak kaçtı. Ancak bir süre sonra geri dönen hırsızlardan biri açık unuttukları kapıyı kapatarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Bu olaydan bir gün sonra Selçuk mahallesi ve Mahmut Çelebi mahallesindeki iki ayrı evde hırsızlık olayı gerçekleşti. Polis aynı kişiler oldukları düşünülen hırsızları her yerde arıyor.
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