‘Düşle, gerçek olsun’ projesiyle yaşlıların kalplerine dokunuyorlar İzle

-Köye giriş

-Köydeki ziyaretlerden detay



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’ın Nazilli ilçesinde, üniversitesinde öğrenim gördükleri ilçenin kırsal mahallelerinde yaşayan yaşlı ve engelliler için ‘Düşle, Gerçek olsun’ adı altında bir proje başlatan üniversite öğrencileri, 2 ay önce başladıkları ziyaretlerde gönüllerde taht kurdu. İlçeye bağlı kırsal 63 mahallede yaşayan yaşlı ve engelliler için anket çalışması başlatan üniversite öğrencileri bu güne kadar geçen 2 aylık sürede 32 köydeki bin 697 evi ziyaret etti. 115 engelli ve bin 582 yaşlının kalbine dokunan projede gönüllü görev alan 55 öğrenci yaşlı ve engellilere mutluluk oldular. Gittikleri her yerde sevgiyle karşılanıp, duayla uğurlanan öğrenciler, gönüllerine dokundukları yaşlı ve engellilerin dileklerini tek tek anketlerine işledi. Geçtiğimiz Şubat ayı başında protokolü imzalanan Aydın Valiliği, Nazilli, Karacasu, Buharkent ve Bozdoğan Kaymakamlıkları ile Nazilli ve Buharkent Belediyelerinin desteğinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADU), ADÜ Nazilli İktisadi, İdari Bilimler Fakültesi ve ADU Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ile Aymelek Derneği ortak projesi olan ‘Düşle, gerçek olsun’ projesi bir ay içerisinde 63 köyün tamamının ziyaret edilmesi ile tamamlandıktan sonra dilekler de gerçek olacak. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan proje kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlılar gönüllü öğrencilerin ziyaretleri ile tek tek tespit edilerek devletin şefkatli elleriyle buluşturulacak. Projenin öğrencilerinin mezun olduktan sonra hayata daha iyi hazırlanmalarını sağlayacak olmasından dolayı çok önemli olduğunu ve bu projeye desteğinden dolayı ADÜ rektörü Prof.Dr.Cavit Bircan’a çok teşekkür ettiğini ifade eden ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Çağrı Köroğlu; “Düşle, gerçek olsun, bildiğim kadarıyla Türkiye’de eğitim kurumlarında bu kadar öğrencinin katılımıyla yaşlıların yapmak isteyip de yapamadığı şeyler konusunda ilkiz diye düşünüyorum. Benim için çok değerli olan Cavit Hocama bu konuyu paylaştım. Ve Cavit Hocamda bu konuda maddi ve manevi her türlü desteği sağladı. Biz de şimdiye kadar rektörümüz adına, Aymelek Derneği adına ve kendi kurumum adına 32 köy ziyaretinde bulunduk. Ve yaklaşık bin 697 evi ziyaret ettik. 115 engelli ve bin 582 65 yaş ve üstü yaşlılarımızı ve engellilerimizi ziyaret ettik. Bizim burada amacımız herhangi bir akademik çalışma değil, yaşlılarımızın şu ana kadar yapmak isteyip de yapamadığı şeyleri gerçekleştirmek amacıyla biz bu projeye koyulduk. Çok mutluyuz. Türkiye’de bu kadar paydaşla, gerek Aydın Valiliğimiz olsun, ondan sonra Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi, Kuyucak Belediyesi, Buharkent Belediyesi, Karacasu Kaymakamlığı, bize her türlü desteği sağlıyor” dedi.

63 köye gidilecek Nazilli’ye bağlı 63 köyün tamamına ulaşacaklarını kaydeden Köroğlu, şöyle konuştu: "Oradaki yaşlılarımızla konuşacağız, dertlerini dinleyeceğiz. Yani 63 köy 3 ay içinde Allah izin verirse bitecek. Anket verilerine göre hiç deniz görmeyen yaşlılarımız var. Ondan sonra kaplıcaya gitmek isteyenler var. Doğum günü partisi düzenlemek isteyenler var. Ondan sonra Ankara’daki Külliyeyi gezmek isteyenler ve Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek isteyenler var. Yaşlılarımız ne isterse, elimizden geldiğince imkanlar dahilinde biz yaşlılarımızın isteklerini gerçekleştireceğiz. Yaşlılarımız düşleyecek, bizler gerçekleştireceğiz”