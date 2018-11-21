Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Düşen uçakta ölen pilotların cenazeleri Aydın’a gönderildi Haberi

Düşen uçakta ölen pilotların cenazeleri Aydın’a gönderildi Haberi

Cenaze araçlarının giriş çıkışı

Cenaze Eğitim Uçağı Cenaze Aracı Karahisar 

-Protokol araçları
-ölenlerin fotoğrafları

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’dan havalandıktan sonra irtibat kesilen ve Karacasu ilçesi kırsalında bulunan eğitim uçağında hayatını kaybeden iki pilot için Aydın Çıldır Havaalanı’nda tören düzenlendi.
un cenazeleri, yakınları tarafından otopsilerinin yapıldığı İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak Aydın’a götürüldü. İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından alınan pilot Hamdi Yılmaz ve öğrenci pilot Merve Altun’un cenazeleri, aynı cenaze aracıyla kaza yapan uçağın kalkış yaptığı Çıldır Havaalanı’nda bulunan uçuş akademisine getirildi.
Burada hayatın kaybeden iki pilot için tören düzenlendi.
Aydın Valisi Yavuz selim Köşger ve protokol üyelerinin de katıldığı törenin ardından Hamdi Yılmaz’ın cenazesi hava yoluyla Kayseri’ye, Merve Altun’un cenazesi ise karayoluyla Afyonkarahisar’a gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı