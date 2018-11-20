Düşen uçağın enkazında çalışmalar sürüyor

-Parçalardan detaylar

-Ekiplerin görüntüsü

-helikopterin görüntüsü

-ekiplerin olay yerinde çektiği görüntüler

-Merve Altun'un uçuş görüntüsü

-fotoğrafı



( DENİZLİ ) - Bölgedeki kötü hava şartları ekiplerin işini zorlaştırıyor DENİZLİ



– Aydın’dan havalandıktan sonra irtibat kesilmesinin ardından düştüğü tespit edilen eğitim uçağının enkazındaki çalışmalar kötü hava şartları sebebiyle zor şartlar altında sürdürülüyor. Aydın'daki bir uçuş akademisine ait uçak, dün saat 11.00 sıralarında havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Devlet Hava Meydanları yetkilileri durumu hemen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun'un bulunduğu TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna172 tipi uçağı arama çalışmaları Denizli'de 8 ayrı noktada yapıldı. Arama çalışmalarına ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait gece görüş özelliği bulunan skorsky tipi bir helikopter de destek verdi. Aramalar sonucu uçağın enkazına Aydın'ın Karacusu ile Denizli Babadağ sınırında bulunan ve sarp kayalardan oluşan bölgede ulaşıldı. Bölgeye ilk giden ekipler pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun'un da cesetlerine ulaştı. Kayalık alanda bulanan bir vadiye düşen uçağın parçalandığı ve kısmen yandığı görüldü.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri gece boyunca bölgede bekledi. Sabah ise enkazın çıkartılması için çalışma başlatıldı. Ancak yoğun sis ve kötü hava şartları ekipleri işini zorlaştırıyor. Uçağın kanadının gövdesinden ayrıldığı, ana parçanın ise 3’e ayrıldığı gözlendi.

