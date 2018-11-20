Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Düşen uçağın enkazında çalışmalar sürüyor

Düşen uçağın enkazında çalışmalar sürüyor

Uçaktan detaylar

Pilot Eğitimi Kurtarma Ekibi Eğitim Uçağı Sağlık Ekipleri Helikopter 

-Parçalardan detaylar
-Ekiplerin görüntüsü
-helikopterin görüntüsü
-ekiplerin olay yerinde çektiği görüntüler
-Merve Altun'un uçuş görüntüsü
-fotoğrafı

( DENİZLİ ) - Bölgedeki kötü hava şartları ekiplerin işini zorlaştırıyor DENİZLİ

– Aydın’dan havalandıktan sonra irtibat kesilmesinin ardından düştüğü tespit edilen eğitim uçağının enkazındaki çalışmalar kötü hava şartları sebebiyle zor şartlar altında sürdürülüyor. Aydın'daki bir uçuş akademisine ait uçak, dün saat 11.00 sıralarında havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Devlet Hava Meydanları yetkilileri durumu hemen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun'un bulunduğu TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna172 tipi uçağı arama çalışmaları Denizli'de 8 ayrı noktada yapıldı. Arama çalışmalarına ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait gece görüş özelliği bulunan skorsky tipi bir helikopter de destek verdi. Aramalar sonucu uçağın enkazına Aydın'ın Karacusu ile Denizli Babadağ sınırında bulunan ve sarp kayalardan oluşan bölgede ulaşıldı. Bölgeye ilk giden ekipler pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun'un da cesetlerine ulaştı. Kayalık alanda bulanan bir vadiye düşen uçağın parçalandığı ve kısmen yandığı görüldü.
AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri gece boyunca bölgede bekledi. Sabah ise enkazın çıkartılması için çalışma başlatıldı. Ancak yoğun sis ve kötü hava şartları ekipleri işini zorlaştırıyor. Uçağın kanadının gövdesinden ayrıldığı, ana parçanın ise 3’e ayrıldığı gözlendi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı