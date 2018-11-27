Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Düşen helikopterin enkazı kaldırıldı

Düşen helikopterin enkazı kaldırıldı

olay yeri

Şehit Kırım Helikopter 

-detaylar
-ekiplerin çalışması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sancaktepe'de dün düşen helikopter enkazında yapılan incelemeler sona erdi. İnceleme çalışmalarının bitmesiyle birlikte helikopterin enkazı vinç yardımıyla tıra ve kamyonlara yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Sancaktepe dün mahalle arasına helikopter düşmüş 4 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralanmıştı. Dün havanın kararmasıyla sona eren helikopter enkazındaki inceleme çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başlamıştı. Olay yerinde kaza kırım ekiplerinin incelemeleri sona erdi. İnceleme çalışmalarının bitmesiyle birlikte helikopterin en kazı da ,tıra ve kamyonlara yüklenerek olay yerinden kaldırıldı
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı