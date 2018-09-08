Düşen helikopterin denizaltındaki enkaz görüntüleri ortaya çıktı

- Bostancı Sahili'nde denize düşen helikopterin yerinin tespit edildiği öğrenilirken, denizaltındaki enkaz görüntüleri ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde Bostancı Sahili'nde denize düşen helikopterin enkaz arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlamıştı. Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin enkaz arama çalışmaları neticesinde helikopterin enkazının bulunduğu yer tespit edildi. Enkazın helikopterden sorumlu Sancak Havacılık tarafından çıkarılacağı öğrenilirken, helikopter enkazının fotoğrafları ortaya çıktı.