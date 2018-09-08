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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Düşen helikopterin denizaltındaki enkaz görüntüleri ortaya çıktı

Düşen helikopterin denizaltındaki enkaz görüntüleri ortaya çıktı

Fotoğraflardan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Helikopter 


- Bostancı Sahili'nde denize düşen helikopterin yerinin tespit edildiği öğrenilirken, denizaltındaki enkaz görüntüleri ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde Bostancı Sahili'nde denize düşen helikopterin enkaz arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlamıştı. Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin enkaz arama çalışmaları neticesinde helikopterin enkazının bulunduğu yer tespit edildi. Enkazın helikopterden sorumlu Sancak Havacılık tarafından çıkarılacağı öğrenilirken, helikopter enkazının fotoğrafları ortaya çıktı.
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