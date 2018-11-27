Düşen helikopterde şehit olan üsteğmen baba evine getirildi

-AİLE VE YAKINLARININ DUALARI GÖZYAŞLARI

-HELALLİK ALINMASI

-CAMİYE HAREKET ETMESİ

-ŞEHİDİN FOTOĞRAFLARI



( BURSA ) BURSA



- İstanbul’da düşen askeri helikopterde şehit olan 4 personelden biri olan Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in cenazesi baba ocağına getirildi.

İstanbul’da havalandıktan bir süre sonra Sancaktepe’de düşen helikopterde şehit olan Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in naaşı Bursa’ya getirildi.

Şehidin Nilüfer ilçesine bağlı Karaman Mahallesi’nde oturan anne ve babasının evinin önünde helâllik alındı. Ayakta durmakta zorlanan baba Ayhan ve anne Ayşegül Yurtsever'i yakınları teskin etti. Kazada şehit düşen Pilot Üsteğmen Yurtsever'in 2017 Temmuz'unda hayatını birleştirdiği eşi Şebnem Yurtsever tabuta sarılarak gözyaşı döktü Alınan helâlliğin ve edilen duaların ardından şehidin naaşı ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı için Mihraplı Camii’ne götürüldü.

