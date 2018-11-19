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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Düşen eğitim uçağının kalktığı Çıldır Havalimanı - AYDIN

Düşen eğitim uçağının kalktığı Çıldır Havalimanı - AYDIN

- Aydın Çıldır Havalimanından detayDenizli'de eğitim uçağı düştü - Başkarcı bölgesinde düşen 2 kişilik eğitim uçağını arama çalışması başlatıldı - Vali Hasan Karahan: "Düşüş sebebi henüz bilinmiyor. Sivil havacılık, AFAD ve diğer ekiplerimiz bölgede uçağa ulaşmaya çalışıyorlar"DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde bir eğitim uçağının düştüğünü, bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini bildirdi.Vali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde iki kişi olduğu bildirilen uçağın Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktığını belirtti.
Karahan, "Düşüş sebebi henüz bilinmiyor. Hava şartlarından mı teknik bir sebepten dolayı mı olduğu bilinmiyor. Verilen koordinatlara göre düştüğü tahmin edilen alana ulaşılmaya çalışılıyor. Sivil havacılık, AFAD, diğer ekiplerimiz bölgede uçağa ulaşmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Muhabir Çağa Eğitim Uçağı Koordinat Şili 

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