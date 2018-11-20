Düşen eğitim uçağının enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldı
- Uçak enkazı Denizli 'de düşen eğitim uçağının enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldı Denizli 'de düşen eğitim uçağının enkazının Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunduğu yer tespit edildi. Düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldı.DENİZLİ (AA) - Aydın'da havalandıktan sonra düşen ve arama çalışmaları Denizli 'de yürütülen eğitim uçağının enkazı Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulundu.Dün sabah saatlerinde Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra radardan kaybolan ve arama çalışmaları başlatılan eğitim uçağının Aydın'ın Karacasu ilçesinde düştüğü yer tespit edildi.Bölgeye gönderilen ekipler uçağın enkaza ulaştı.2 kişinin cesedine ulaşıldı Denizli Valisi Hasan Karahan, düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.