Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Düşen eğitim uçağının enkazına ulaşıldı: 2 ölü

Düşen eğitim uçağının enkazına ulaşıldı: 2 ölü

DETAYLAR

( AYDIN - OLAY YERİ) AYDIN

Olay Yeri İnceleme Kurtarma Ekibi Güvenlik Güçleri Eğitim Uçağı Sağlık Ekipleri 


- Aydın’dan dün havalandıktan sonra irtibat kesilen ve bu sabah Karacasu ilçesi kırsalında bulunan eğitim uçağında hayatlarını kaybeden iki pilotun cenazelerini almaya giden helikopterler yoğun sis nedeniyle iniş yapamadı. Aydın‘daki bir uçuş akademisine ait uçak, dün saat 11.00 sıralarında havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkilileri durumu hemen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun’un bulunduğu TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağı arama çalışmaları Denizli’de 8 ayrı noktada yapıldı. Arama çalışmalarına ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait gece görüş özelliği bulunan skorsky tipi bir helikopter de destek verdi. Aramalar sonucu uçağın enkazına 22 saat sonra Aydın’ın Karacusu bölgesinde ulaşıldı. Bölgeye ulaşan ekipler pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun’un da cesetlerine ulaştı. Bölgeye ulaşan ekipler, uçağın büyük bir bölümünün yanmış olduğunu tespit etti. Ölen iki pilotun cenazelerini almak için bölgeye giden helikopter, yoğun sis nedeniyle iniş yapamayınca karayolunun kullanılmasına karar verildi.
Cumhuriyet Savcısı ve kurtarma ekipleri, arazi araçlarıyla bölgeye gitti. Cenazelerin yapılacak olay yeri incelemesinin ardından araçlara kadar insan gücüyle taşınacağı ve daha sonra araçlara alınarak Karacasu’ya bağlı Dikmen köyüne indirileceği öğrenildi. Kuyucak ve Karacasu belediyesine ait iki cenaze aracının bekletildiği Dikmen köyünde, güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekiplerinin bekleyişi devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı