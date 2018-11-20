Düşen eğitim uçağının enkazına ulaşıldı: 2 ölü



- Aydın’dan dün havalandıktan sonra irtibat kesilen ve bu sabah Karacasu ilçesi kırsalında bulunan eğitim uçağında hayatlarını kaybeden iki pilotun cenazelerini almaya giden helikopterler yoğun sis nedeniyle iniş yapamadı. Aydın‘daki bir uçuş akademisine ait uçak, dün saat 11.00 sıralarında havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkilileri durumu hemen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun’un bulunduğu TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağı arama çalışmaları Denizli’de 8 ayrı noktada yapıldı. Arama çalışmalarına ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait gece görüş özelliği bulunan skorsky tipi bir helikopter de destek verdi. Aramalar sonucu uçağın enkazına 22 saat sonra Aydın’ın Karacusu bölgesinde ulaşıldı. Bölgeye ulaşan ekipler pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun’un da cesetlerine ulaştı. Bölgeye ulaşan ekipler, uçağın büyük bir bölümünün yanmış olduğunu tespit etti. Ölen iki pilotun cenazelerini almak için bölgeye giden helikopter, yoğun sis nedeniyle iniş yapamayınca karayolunun kullanılmasına karar verildi.

Cumhuriyet Savcısı ve kurtarma ekipleri, arazi araçlarıyla bölgeye gitti. Cenazelerin yapılacak olay yeri incelemesinin ardından araçlara kadar insan gücüyle taşınacağı ve daha sonra araçlara alınarak Karacasu’ya bağlı Dikmen köyüne indirileceği öğrenildi. Kuyucak ve Karacasu belediyesine ait iki cenaze aracının bekletildiği Dikmen köyünde, güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekiplerinin bekleyişi devam ediyor.

