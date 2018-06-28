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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Düşen eğitim uçağının enkazı kaldırıldı

Düşen eğitim uçağının enkazı kaldırıldı

Kaza kırım ekibinin çalışması

Cenaze Kırım Güvenlik Güçleri Güvenlik Önlemi Eğitim Uçağı 

-Olay yerinden detay görüntüler
-Uçağın enkazının kamyonete yüklenmesi
-olay yerinden arşiv görüntüler
-pilotun fotoğrafı

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Besni ilçesinde dün düşen eğitim uçağının enkazı kaza kırım ekibinin yaptığı inceleme sonrası kaldırıldı. Besni ilçesinde düşen Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait eğitim uçağının enkazında kaza kırım ekibi inceleme yaptı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekibi uçağın düştüğü yere gelerek incelemede bulundu. Kaza yerinde güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbarahim Halil Güzelbey de inceleme esnasında olay yerine geldi. Kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından uçağın enkazı kamyonete yüklenerek Gaziantep'e götürüldü. Eğitim uçağı Besni ilçesi Çat Mahallesi 4. Etap TOKİ Konutları yakınındaki boş araziye düşmüş, uçağın pilotu Mehmet Önal’ın uçak düşmeden önce uçaktan atladığı belirlenmişti. Önal'ın cenazesi uçağın enkazından 27 kilometre uzaklıktaki Yukarı Söğütlü köyü yakınlarında bulunmuştu.
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