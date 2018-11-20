Düşen eğitim uçağının enkazı bulundu (4)

- Düşen uçağın enkazından görüntülerDüşen eğitim uçağının enkazı bulundu - Aydın 'dan havalandıktan sonra düşen ve arama çalışmaları Denizli'de yürütülen eğitim uçağının enkazı Aydın 'ın Karacasu ilçesinde bulundu, iki kişinin cesedine ulaşıldıDENİZLİ (AA) - Aydın 'da havalandıktan sonra düşen ve arama çalışmaları Denizli'de yürütülen eğitim uçağının enkazı Aydın 'ın Karacasu ilçesinde bulundu.Dün sabah saatlerinde Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra radardan kaybolan ve arama çalışmaları başlatılan eğitim uçağının Aydın 'ın Karacasu ilçesinde düştüğü yer tespit edildi.Bölgeye gönderilen ekipler uçağın enkaza ulaştı.Denizli Valisi Hasan Karahan, düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.