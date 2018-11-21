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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Düşen eğitim uçağındaki iki kişinin cenazeleri İzmir’e getirildi

Düşen eğitim uçağındaki iki kişinin cenazeleri İzmir’e getirildi

Adli Tıptan detay

Cenaze Bild Eğitim Uçağı Sağlık Ekipleri 

-Cenaze aracından detay
-genel görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- Aydın’ın Karacasu ilçesi kırsalında düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Aydın‘daki bir uçuş akademisine ait uçak havalandıktan kısa süre sonra radardan kaybolmuş ve düştüğü belirlenen uçağın enkazı Karacasu ilçesinde bulunmuştu. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinin durumu arama kurtarma ve sağlık ekiplerine bildirmesi ile yaklaşık 22 saat süren çalışmalar sonucu uçağın enkazı ile pilot Hamdi Yılmaz ve pilotluk eğitimi alan Merve Altun’un cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Hamdi Yılmaz ve Merve Altun’un cenazeleri, detaylı otopsi yapılabilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.

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