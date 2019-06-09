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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Düşen bayrak ihbarı Sahil Güvenlik ekiplerini seferber etti Haberi

Düşen bayrak ihbarı Sahil Güvenlik ekiplerini seferber etti Haberi

sahil güvenlik ekiplerinin türk bayrağını tekrar göndere çekmesi

( MUĞLA )- Sahil Güvenlik Güney ege Grup Komutanlığı personeli, Bodrum Yassıkaya adasındaki Türk Bayrağının gönderde olmadığın görünce ekipler adaya çıkarak Türk Bayrağını tekrar göndere çekti. MUĞLA

Sahil Güvenlik Türk Bayrağı 


- Bodrum Yassıkaya adasında bulunan Türk Bayrağının gönderde olmadığını gören Sahil Güvenlik ekipleri, Türk Bayrağını tekrar göndere çekti Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne vatandaşlar tarafından yapılan ihbarda, Bodrum Yassıkaya adası üzerinde bulunan Türk Bayrağı direğinde bayrak olmadığı ihbarında bulundular. Bayrağın yere düştüğünü söyleyen vatandaşların ihbarının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri adaya çıktığında Türk Bayrağı’nın ipinin koptuğunu gark etti. Ada üzerindeki direğin ipi değiştirilerek Sahil Güvenlik Güney ege Grup Komutanlığı personeli tarafından Türk Bayrağı tekrar göndere çekildi. (BT-Y)
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