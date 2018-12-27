Duruşmaya alınmayınca polise saldırdılar İzle

-saldırganların uzaklaştırılması

-biber gazından etkilenen vatandaşların dışarı çıkarılması

-polis memurlarının yaraları

-gözaltına alınan şahıslardan görüntü

-genel ve detay görüntüler



( BURSA ) -- Önce sanığa sonra duruşma salonunu boşaltan polise saldırdılar- Polis kendilerine saldıran tarafları biber gazıyla ayırabildi BURSA



- Bursa’nın Gemlik ilçesinde cezaevinden izinli çıkarak eşi Çiğdem Alpaslan’ı 19 yerinden bıçaklayan ve hakkında müebbet hapis talebiyle dava açılan Mehmet Hanifi Alpaslan’ın yargılandığı duruşmada, taraf yakınları sanığa ve polis memurlarına saldırdı. Polis memurları tarafları biber gazı sıkarak ayırabildi. Karısını 19 yerinden bıçakladığı gerekçesi ile tutuklanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Mehmet Hanifi Alpaslan hakkında görülen son duruşmada yumruklar konuştu.

Tarafların kalabalık olduğunu fark eden mahkeme başkanı, duruşmada görevli polis memurlarına içeriye 6 kişi almalarını söyledi.



Polisler taraflara aralarından 6 kişiyi seçmelerini söyledi.



tarafların seçtiği 6 kişi duruşma salonuna alınırken, mahkeme başkanı bir kişinin daha alınabileceğini söyledi.



Polisler bir kişiyi daha almak istedikleri sırada duruşma salonuna girenlerden bir tanesi aniden sanık Mehmet Hanifi Alpaslan’a yumruk attı. Durumu gören polis ekipleri mahkeme başkanının talimatıyla duruşma salonundaki seyircileri çıkarmaya başladı.

Duruşma salonunda çıkarılan sanıklar polis memurlarına yumruklarla saldırdı. Saldırı sırasında bir polis memuru yüzünden, bir tanesi de ellerinden hafif şekilde yaralandı. Tarafları sakinleştirmekte zorluk çeken polis ekipleri biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı. Sıkılan biber gazından hem polisler, hem de duruşma sırası bekleyen vatandaşlar etkilenirken, olaya karışan biri kadın 6 kişi gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan polisler darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için adli tıp raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. (DE-MŞ)

