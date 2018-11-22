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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Duruşmada itiraf etti “Ablama tecavüz ettiğini öğrenince öldürdüm”

Duruşmada itiraf etti “Ablama tecavüz ettiğini öğrenince öldürdüm”

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( BURSA )- İşitme engelli ablasına tecavüz ettiği iddia edilen adamı öldürmüştü- Öldürülen gencin ailesi ‘ablası azmettirici onu da yargılayın’ dedi BURSA

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- Bursa’da işitme engelli ablasına tecavüz ettiği iddia edilen adamı öldüren katil zanlısının yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada suçunu kabul eden zanlıdan şikayetçi olan aile, işitme engelli kadının cinayetin azmettiricisi olduğunu iddia etti. Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi’nde Temmuz ayında meydana gelen olayda Yusuf Parlak (27) isimli genç işitme engelli ablası B.P’ye tecavüz ettiği iddia edilen Mehmet Kocadoğan’ı boş bir araziye çağırarak konuşmak istedi. Kocadoğan’a ablasına neden tecavüz ettiğini soran Parlak, çıkan tartışmada yanında getirdiği silahla Kocadoğan’ı vurarak öldürdü. Olaydan sonra Parlak gözaltına alınarak tutuklandı. Parlak hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan dava açıldı. Duruşmada sanık avukatları Ali Demir, Engin Kara, müştekiler Necmettin Kocadoğan, Ahmet Kocadoğan ve annesi Necmiye Çim ve avukatı Cihan Kayrak hazır bulundu. Duruşmada olay günü yaşananları anlatan Parlak “Annem, ablamın borçları ödemediğini söyleyince telefonuna baktım. Sosyal medya hesabında Mehmet isimli kişiyle görüştüğünü fark ettim. Mehmet’i aradım ve buluştuğumuzda ablamdan uzak durmasını söyledim. O da arkadaş olduklarını söyledi.

Üzerinden 4 ay geçti. Ablam, karakola gitmemiz gerektiğini söyledi.

Neden gideceğimizi söylemedi. Karakolda, konuşma engelli ablamın işaret diliyle anlattıklarını polislere anlatırken Mehmet’in ablama tecavüz ettiğini, elindeki paraları aldığını, elindeki çıplak fotoğraflarını yayacağını yönündeki sözlerini polise ben anlatınca olayı öğrendim” dedi.
Telefon ettiği Mehmet Kocadoğan’ın Hürriyet meydanına arabasıyla gelerek kendisini aldığını belirten Yusuf Parlak, “Arabada ablamın eve para getirmediğini sordum. O da ben kimsenin parasını almadım dedi.
Ablamın konusunu açtım, ben öyle bir şey yapmadım dedi.
Aramızda tartışma çıktı. Olay yeri Alemdar mahallesine geldiğimizde arabadan indik. Elini beline atınca bıçak veya tabanca vardmıydı bilmiyorum. Belimdeki tabancamı çıkarıp ayaklarına doğru ateş ettiğim sırada kendisi eğilince göğüsünden vuruldu. Yarım saat sonra amcam 112 ve polise haber verdi. Babama olayı anlattım ve polise teslim oldum” dedi.
Sanıktan şikayetçi olan Ahmet Kocadoğan, “Kardeşimin cep telefonundan gittiği yerleri gösteren uygulama var. Oraya baktığımda, B.P.’nin oturduğu yerden bile geçmediğini gösteriyor” dedi.
Babası Necmettin Kocadoğan ise, B.P.’nin olayın azmettiricisi olduğunu ve onun da sanık olarak yargılanmasını gerektiğini belirtti.
Anne Necmiye Çim, duruşma çıkısında sinir krizi geçirdi. Duruşma, eksik evrakların ve şahitlerin dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
(DE-MŞ)
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